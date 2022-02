ATELIER SAC SANS COUTURE Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ATELIER SAC SANS COUTURE Bibliothèque Benoîte Groult, 28 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 avril 2022

de 10h00 à 12h00

gratuit

Dans le cadre du Numok, amenez un tee-shirt uni (récup’ bienvenue) et repartez avec votre sac personnalisé grâce à la découpeuse vinyl ! Pour adulte et/ou enfants à partir de 10 ans. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

13 : Gaîté (Paris) (173m) 91 : Place de Catalogne (Paris) (96m)

Contact : 01.43.22.42.18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ Atelier;Enfants;Innovation;Loisirs

Date complète :

2022-04-28T10:00:00+01:00_2022-04-28T12:00:00+01:00

Bibliothèque Benoîte Groult
25 Rue du Commandant René Mouchotte
Paris 75014

