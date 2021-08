Paris Institut du monde arabe Paris Atelier “Rytmes et chants” Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Institut du monde arabe, le dimanche 19 septembre à 14:30

La séance commence par une visite de l’exposition « Divas, d’Oum Kalthoum à Dalila », ensuite, les participants découvrent la richesse des instruments des musiques arabes (le oud, le nay, le qanoun, les percussions, etc.) qui sont joués et présentés en atelier au cours d’un va-et-vient entre l’écoute des instruments et un échange autour de leurs procédés de fabrication, du parcours des grands musiciens et des divas de la chanson, mais surtout, ils chanteront quelques-uns des plus célèbres refrains des Divas arabes et joueront sur des percussions : daf, târ, derbouka. Un grand moment d‘évasion et d’enrichissement assuré !

Gratuit sur réservation

Cet atelier est un moment privilégié pour donner, de manière vivante et ludique, les clés des musiques du monde arabe. Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

