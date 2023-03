Création de bijoux contemporains à partir de pierres fines ATELIER Rueil-Malmaison Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Création de bijoux contemporains à partir de pierres fines ATELIER, 1 avril 2023, Rueil-Malmaison. Création de bijoux contemporains à partir de pierres fines 1 et 2 avril ATELIER Je suis artisan d’art, Immatriculée à la chambre des Métiers des Hauts-de-Seine depuis 2009, mon entreprise a obtenu la Charte Qualité Confiance en 2021.

De formation scientifique, issue de la recherche en biotechnologie, j’ai trouvé depuis une quinzaine d’années une voie d’épanouissement dans la créativité artistique.

Mon expression à ce jour prend forme essentiellement via les couleurs et les matières que m’offrent les pierres fines. C’est un terrain de jeu infini pour l’expression et la créativité.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et de l’ouverture de mon atelier, je vous propose :

– de découvrir le vaste domaine des pierres fines,

– de découvrir les outils de base nécessaires à l’élaboration d’un bijou

– de découvrir le vaste domaine des pierres fines,

– de découvrir les outils de base nécessaires à l'élaboration d'un bijou

– d'échanger sur la démarche créative.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 PIERRES FINES créativité J’autorise l’utilisation de cette image – photo Frédérique Letinaud

