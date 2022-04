Atelier rubik’s cube Nay, 27 avril 2022, Nay.

Atelier rubik’s cube Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon Nay

2022-04-27 – 2022-04-27 Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 L’association Fast’n Cuber basée à Pau a pour but de faire découvrir le rubik’s cube au travers d’ateliers, d’animations et de compétitions. Nous vous proposons de venir découvrir et participer à un atelier d’initiation, de mosaïques. Vous pourrez également vous confronter à nos champions lors d’une compétition.

Accessible dès 6 ans.

+33 6 10 54 84 51

Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon Nay

