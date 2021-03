En ligne Atelier RP – Journaliste, Porte-parole : l’amour vache En ligne

En ligne, le mardi 2 mars à 09:30

**Les ateliers RP avec Oxygen, notre partenaire RP**

—————————————————- Vous voulez mettre en place des actions concrètes en intégrant les RP dans votre stratégie de communication ? Venez échanger avec des professionnels de la Relation Presse afin de vous aiguiller dans l’amélioration de vos RP ! Le sujet de cette session sera :

**Journaliste – Porte-parole : l’amour vache** Un programme en 2 temps :

– webinar

– échanges – posez toutes vos questions ! Vous êtes curieux et vous avez tout un tas de questions ?

L’agence Oxygen sera là pour vous éclairer ! Et pour en savoir plus sur eux, par ici ! Rejoignez-nous sur Zoom, le 2 mars 2021.

Gratuit sur inscription

