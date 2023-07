Le Bateau-Lavoir rend hommage à sa doyenne Virginia Tentindo, sculptrice surréaliste et amie d’Endre Rozsda Atelier Rozsda-Bateau Lavoir Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le Bateau-Lavoir rend hommage à sa doyenne Virginia Tentindo, sculptrice surréaliste et amie d’Endre Rozsda 16 et 17 septembre Atelier Rozsda-Bateau Lavoir 2 groupes de 10 personnes. Inscription obligatoire. Accès par escalier sans ascenseur. Inutile de se présenter sans réservation. Cependant une visite libre des environs est proposée : « La marelle des arts » (informations sur www.rozsda.com).

En 2023, les Journées européennes du patrimoine prennent pour thème le « patrimoine vivant ». L’atelier Rozsda qui se trouve à l’endroit même où Picasso avait son atelier entre 1904 et 1909, vous invite à découvrir cette année l’œuvre de la sculptrice Virginia Tentindo dont les métamorphoses mêlent les mythes à l’humour et à l’érotisme. On demandera à l’artiste elle-même après sa présentation, de nous montrer la transformation de sa Lionne des jours en provocante jeune fille.

Atelier Rozsda-Bateau Lavoir 13 Place Emile-Goudeau 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France 01 42 51 81 57 https://www.rozsda.com/ [{« type »: « email », « value »: « jep.er.bateaulavoir@gmail.com »}] Situé sur la butte Montmartre au Bateau Lavoir, l’atelier Rozsda se trouve à l’emplacement même où Picasso, en 1907, a peint « Les demoiselles d’Avignon ». Reconstruit après l’incendie de 1970, l’atelier a conservé intacte l’empreinte de Rozsda mais reste hanté par Picasso et sa « bande ». Métro : Abbesses, Pigalle, Lamarck – Caulaincourt/ Bus 40, 80, 95, 30 et 54/ Parking : Place Clichy, Anvers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Luc Joubert