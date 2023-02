Atelier Rozo, reliure d’art Atelier Rozo, 1 avril 2023, Paris.

Atelier Rozo, reliure d’art 1 et 2 avril Atelier Rozo

Situé dans une rue historique, à deux pas des entrepôts de construction de la statue de la liberté et du parc Monceau, l’atelier de reliure de la rue de Chazelles a été créé en 1986 par Bérengère Polack. Cette ancienne blanchisserie devient alors un atelier de reliure d’art et d’encadrement et sa propriétaire une référence dans le monde de la bibliophilie.

En 2019, nous créons l’Atelier ROZO et reprenons l’atelier de la rue de Chazelles pour y poursuivre le travail de reliure et d’encadrement en y apportant nos personnalités et nos engagements propres.

La reliure est l’art de transformer tout type de support imprimé ou manuscrit en un objet d’art à la couverture rigide ou souple en utilisant un savoir-faire traditionnel et des matériaux de qualité supérieure.

A l’atelier vous pourrez découvrir les méthodes artisanale de la confection d’une reliure, les machines ainsi que les outils et matériaux utilisés.

Vous pourrez assister à quelques démonstrations au cours du week-end et pourrez poser vos questions mais également découvrir mes créations traditionnelles et contemporaines.

Atelier Rozo 27, rue de Chazelles 75017 Paris Paris 75017

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:30:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00