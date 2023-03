« ART SINGULIER » à l’Atelier Rouge Pistache, dans le QUARTIER DES ARTS (Vieux Tours) Atelier Rouge Pistache, 31 mars 2023, Tours.

PORTES OUVERTES

L’Atelier Rouge Pistache est niché au coeur du Quartier des Arts du Vieux-Tours. Vous y découvrirez les dernieres creations de Mélanie Lusseault. Visite et découverte de l’atelier, démonstrations.

Mélanie Lusseault décline l’appellation de peintre à son sujet. Issues des arts appliqués au lycée Choiseul à Tours, elle fait une école d’architecture pour enfin être diplômée de l’École des arts décoratifs de Strasbourg. Illustratrice, graphiste, scénographe, elle promène son exerce son « art singulier » dans style qui lui appartient. Elle conçoit des visuels de communication, essentiellement pour le monde associatif, des décors de théâtre.

Très active au sein du quartier des Arts à Tours, elle a aussi créé les visuels de l’Art en troglo, manifestation très cotée en Indre-et-Loire réunissant de nombreux artistes. Elle a aussi réalisé les fresques qui ornent les couloirs de l’hôpital pour enfants Clocheville à Tours.

Ce ne sont ni des peintures, ni des dessins, mais un mélange des deux…Comme une illustration sans textes, un prétexte à dessiner. L’encre glisse, s’accroche et se fond dans des écrits centenaires. Des personnagesen ressortent, telle une scène des années 30, les danseurs côtoient les funambules. Des bons vivants, fins gastronomes se fondent dans des recettes alléchantes. Les supports de ses illustrations sont également chinés dans les greniers de nos grandes mères : 78 tours, planches à découper, miroirs, ardoises, portes d’armoires…

Rien n’est laissé au hasard, chaque détail a sa place. Les collages, assemblages et juxtapositions font vivre les personnages … Les yeux écarquillés sur le monde, observateur étranger et acteur du temps présent,habillé d’une fantaisie poétique et saugrenue. Petits et grands formats, ronds et carrés, encadrés et ouverts…. tout est source de nouvelles créations, à essayer sans limites…

Autres exposants :

Lisa Desbureau x expose ses céramiques, tasses, vases, pots, etc … en grès et porcelaine.

x expose ses céramiques, tasses, vases, pots, etc … en grès et porcelaine. Gritte expose ses sculptures poétiques en papier et fil de fer.

Illustration – Encre – peinture – céramique – sculpture – papier

