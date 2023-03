Visite d’un atelier d’art textile, broderie et bijoux au sein de l’atelier partagé Rouge Manufacture Atelier Rouge Manufacture, 31 mars 2023, Pantin.

Dalila Belkacemi est brodeuse plasticienne, ses créations singulières interrogent le temps, la mémoire, l’organique et la métamorphose.

Fascinée par les transformations anodines (enracinement, germination, floraison, usure, oxydation…), elle les expérimente sur tissu, toile et papier, tentant d’extraire de l’ordinaire ce qu’il a d’enchanté.

Sa pratique artistique mêle avec transversalité mode, art et métiers d’art. Elle cueille, au gré de ses déambulations, des petits objets oubliés qui sont autant de trésors inattendus et de sources d’inspiration ; tente de capturer l’empreinte du temps… Les textiles rouillent, l’usure est sublimée, les vêtements se désagrègent pour ne garder que le souvenir d’un col, d’une ligne de couture, et laisser éclore les prémices d’une nouvelle parure.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art au sein de l’atelier partagé Rouge Manufacture, vous pourrez découvrir les différents savoir-faire mis en œuvre dans ses créations, ses réalisations, ses recherches en cours, essayer avec elle quelques points de broderie à l’aiguille sur un métier à broder.

L’atelier Rouge Manufacture regroupe en tout 6 artisans/artisanes d’art. Vous pourrez donc également rencontrer :

– Domitille Chaudieu, gravure-illustration

– Dirty Notes, papeterie

– Maycec, édition

– Olivier Thomine, marqueterie de paille

Rencontres pro sur rdv le Vendredi 31 Mars à partir de 16heures

Entrée libre les samedi 1er et dimanche 2 Avril de 10h à 18heures

Atelier Rouge Manufacture 15 ter rue Sainte Marguerite Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France

