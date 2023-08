L’Atelier Rouge Grenade vous présente le métier d’architecte Atelier Rouge Grenade Bayonne, 13 octobre 2023, Bayonne.

L’Atelier Rouge Grenade vous présente le métier d’architecte Vendredi 13 octobre, 09h00 Atelier Rouge Grenade Gratuit. Sur inscription.

Venez à l’Atelier Rouge Grenade !

Nous vous ferons visiter l’agence et présenterons nos projets. Nous vous expliquerons en quoi consiste le métier d’architecte et comment se déroule un projet de construction accompagné par un architecte.

Nous vous exposerons également comment notre agence s’efforce de tendre vers une architecture plus écologique et moins impactante (réemploi, circuits courts, formations…).

Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Atelier Rouge Grenade 5 quai Amiral Bergeret, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://www.rouge-grenade.fr [{« type »: « email », « value »: « bonjour@rouge-grenade.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 40 07 02 81 »}] L’Atelier Rouge Grenade a été créé en 2020 au Pays basque. Rouge Grenade est un collectif créatif, un regroupement composé de professionnels pluridisciplinaires aux profils divers. Notre objectif est de partager et mettre en œuvre nos connaissances, nos expertises, nos outils, nos méthodes de travail, notre savoir-faire, nos expériences et nos réseaux au service de vos projets. Autant de compétences et d’intelligence collective pour apporter les solutions les plus originales et concrètes possibles. L’équipe est structurée pour favoriser le travail d’équipe tout en préservant la liberté individuelle d’action et de création de chacun. Enthousiastes, tous les membres de Rouge Grenade partagent des valeurs et des objectifs communs : favoriser la réussite des personnes pour lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous collaborons.

Forts de nos profils variés et de nos expériences diverses, nous saurons vous accompagner dans tous types de projets.

—

GRENADE : nom féminin, du latin granatus « abondant en grains ».

1. Fruit dont l’enveloppe renferme une multitude de grains, tous différents. Parmi tous les fruits connus et cultivés dans le monde, c’est le fruit avec la coque la plus dure, qui l’enveloppe et le protège.

2. Grenade est une ville espagnole, une référence en termes d’architecture.

Ainsi, la grenade représente à nos yeux la cohésion et la solidarité.

ROUGE GRENADE : nom féminin, couleur.

Couleur vive et éclatante. Elle symbolise notre énergie au service de vos projets !

L’Atelier Rouge Grenade a été créé en 2020 au Pays basque. Rouge Grenade est un collectif créatif, un regroupement composé de professionnels pluridisciplinaires aux profils variés. Notre objectif est de partager et mettre en œuvre nos connaissances, nos expertises, nos outils, nos méthodes de travail, notre savoir-faire, nos expériences et nos réseaux au service de vos projets. Autant de compétences et d’intelligence collective pour proposer les solutions les plus originales et concrètes possibles. L’équipe est structurée pour encourager le travail d’équipe tout en préservant la liberté individuelle d’action et de création de chacun. Animés d’enthousiasme, tous les membres de Rouge Grenade partagent des valeurs et des objectifs communs : privilégier la réussite des personnes pour lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous collaborons.

Grâce à nos profils et expériences variés, nous saurons vous accompagner dans tous types de projets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

©Ben-photographie64