La nature est pour moi une grande source d’inspiration, j’essaye avec mes création de représenter ma vision de la beauté du monde.

Mes matières de prédilection sont l’argile, le mortier ciment et j’utilise parfois le métal.

Mes sculptures en béton et métal sont le plus souvent destinées aux espaces verts, aménagements extérieurs. Ces matériaux permettent un résultat durable et cela permet à mes sculptures d’être patinées par le temps naturellement.

J’aime également la finesse de l’argile pour le modelage et les couleurs et les brillance des émaux.

Je crée très souvent des personnages féminins avec des robes de contes de fées. J’aime cet univers féerique.

J’ouvre mon atelier, pour les journées européennes des métiers d’art.

L’entrée est libre, vous aurez la possibilité de découvrir mon univers avec mon jardin de sculptures et aussi ma salle d’exposition.

J’expliquerai les travaux en cours avec peut être une demonstration de cuisson Raku si le temps le permet.

