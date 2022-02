Atelier robotique parents/enfants & découverte de Linux Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-LavalMagnac-Laval Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Magnac-Laval

Atelier robotique parents/enfants & découverte de Linux Magnac-Laval Magnac-Laval, 23 février 2022, Magnac-LavalMagnac-Laval. Atelier robotique parents/enfants & découverte de Linux 9 place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval

2022-02-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-23 17:00:00 17:00:00

Magnac-Laval Haute-Vienne 9 place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval De 14h à 17h au Tiers Lieu – 9, place de la République. Sur inscription. Participation libre. Tiers Lieu : tierslieumagnac87@gmail.com / 05 55 76 43 93. Atelier parents/enfants : découvrez les prémisses de la programmation des 2 robots: BEE-BOT & THYMIO

+ Échanges autour du système d’exploitation Linux, une alternative permettant de conserver un ordinateur qui serait obsolète sous Windows.

Animé par Stéphane Vanstaen, conseiller et animateur numérique. tierslieumagnac87@gmail.com +33 5 55 76 43 93 De 14h à 17h au Tiers Lieu – 9, place de la République. Sur inscription. Participation libre. Tiers Lieu : tierslieumagnac87@gmail.com / 05 55 76 43 93. 9 place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval

dernière mise à jour : 2022-02-17 par OT du Haut Limousin Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Magnac-Laval Autres Lieu Magnac-Laval Magnac-Laval Adresse 9 place de la République Ville Magnac-LavalMagnac-Laval lieuville 9 place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval Departement Haute-Vienne

Atelier robotique parents/enfants & découverte de Linux Magnac-Laval Magnac-Laval 2022-02-23 was last modified: by Atelier robotique parents/enfants & découverte de Linux Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-Laval 23 février 2022 Haute-Vienne Magnac-Laval

Magnac-LavalMagnac-Laval Haute-Vienne