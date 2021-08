Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Atelier robotique en famille 5-9 ans Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier robotique en famille 5-9 ans Cité des Sciences et de l’Industrie, 22 août 2021, Paris. Atelier robotique en famille 5-9 ans

du dimanche 22 août au dimanche 17 octobre à Cité des Sciences et de l’Industrie

La Bibliothèque propose des ateliers intergénérationnels autour de ses robots. Dans cet atelier les parents curieux passent un moment convivial d’initiation à la robotique avec leurs enfants, filles et garçons entre 5 et 9 ans. Enfants et (grands) parents assemblent un robot et apprennent à le programmer. Les enfants doivent impérativement être accompagnés. Pas plus de 2 adultes pour un enfant, ni plus de 2 enfants par adulte. **Batiment**: Niveau 0-Bibliothèque jeunesse **Thèmes**: Robotique – intelligence artificielle **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/activites/ateliers-robotique/)

12 euros par personne

14h30-16h [ATELIER EN FAMILLE] Un moment convivial d’initiation à la robotique avec vos enfants ! Filles et garçons entre 5 et 9 ans et leurs parents assemblent un robot et apprennent à le programmer. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

