Atelier robot Thymio La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Atelier robot Thymio La Mine Ressourcerie, 13 avril 2022, Arcueil. Atelier robot Thymio

du mercredi 13 avril au mercredi 27 avril à La Mine Ressourcerie

Venez vous initier à la robotique avec nos robots éducatifs Thymio au FabLab de la Mine les mercredis de 14h à 16h ! Mercredi 13 avril : Niveau débutant Mercredi 27 avril : Niveau avancé Binômes parents-enfants bienvenus !

Inscription via Helloasso

Vite vite les robots c’est trop cool ! La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Ressourcerie Adresse 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Ville Arcueil lieuville La Mine Ressourcerie Arcueil Departement Val-de-Marne

La Mine Ressourcerie Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

Atelier robot Thymio La Mine Ressourcerie 2022-04-13 was last modified: by Atelier robot Thymio La Mine Ressourcerie La Mine Ressourcerie 13 avril 2022 Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil

Arcueil Val-de-Marne