Atelier robot Ozobot Médiathèque La Turbine Annecy, Haute-Savoie

Haute-Savoie

Atelier robot Ozobot Médiathèque La Turbine, 22 janvier 2022, Annecy. Atelier robot Ozobot

Médiathèque La Turbine, le samedi 22 janvier 2022 à 18:15 Ozobot est un robot suiveur de ligne qui réagit à des codes couleurs. Apprenez à programmer ses trajectoires. Médiathèque La Turbine Place Chorus – Cran Gevrier 74960 Annecy Annecy Cran-Gevrier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:15:00 2022-01-22T19:15:00

Médiathèque La Turbine Adresse Place Chorus - Cran Gevrier 74960 Annecy