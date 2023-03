Portes ouvertes Atelier R&L Bois Atelier R&L Bois, 1 avril 2023, Saint-Michel-sur-Meurthe.

Situé dans les Vosges à St Michel-sur-Meurthe près de Saint-Dié-des-Vosges l’Atelier R&L Bois vous ouvre ses portes le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril, de 8h à12h et de 13h à18h. Nous sommes heureux de pouvoir vous acceuillir dans notre atelier de scuplture sur bois et d’ébénisterie.

Nous aurons plaisir à échanger avec vous sur nos beaux et passionnants métiers d’arts. Pendant ces deux jours une démonstration de sculpture sera proposer. Ainsi qu’une expositions des oeuvres réaliser par Constance Roux. Quelques exercices de base pourrons êtres proposé aux plus témérair(e)s.

Pour d’autre question n’hésitez pas à nous contacter par mail: SARL.AtelierRLbois@gmail.com ou par téléphone au 06.72.12.06.84.

Atelier R&L Bois 403 rue du moulin 88470 Saint Michel-sur-Meurthe Saint-Michel-sur-Meurthe 88470 Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T08:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Sculpture sur bois ébénisterie

Atelier R&L Bois