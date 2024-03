ATELIER RIZAK / INFO HUNTER Médiathèque – El Mil·lenari Toulouges, mercredi 15 mai 2024.

Début : 2024-05-15T10:00:00+02:00 – 2024-05-15T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-15T10:00:00+02:00 – 2024-05-15T16:00:00+02:00

L’objectif principal de cet atelier est d’éduquer les jeunes participants sur les dangers des fausses informations et images. Il vise à développer leur esprit critique en leur apprenant à reconnaître une information fiable et à comprendre comment elle peut être manipulée.

Médiathèque – El Mil·lenari Espace du 10 mai 1981, Toulouges Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468825081 http://www.toulouges.fr LA MÉDIATHÈQUE EL MIL·LENARI



Toulouges grandit, s’équipe, se structure.



En octobre 2013 la bibliothèque s’est muée en Médiathèque El Mil·lenari.



Situé en plein cœur de ville, entre les écoles et la crèche, ce bâtiment résolument moderne par son architecture, est facile d’accès avec des parkings tout autour et bientôt un parc paysagé.



El Mil·lenari, un nom symbolique chargé d’histoire pour deux lieux dédiés à la Culture, le Centre culturel avec sa salle de spectacles et la médiathèque : un bâtiment à plusieurs niveaux, 1 000m2 comme lieu de ressources, de savoir, de détente et de rencontres ; avec plus de 11 000 documents, 800 DVD, des revues, des journaux ; dotée des nouvelles technologies avec des postes informatiques à libre disposition ainsi que l’accès Wifi.



Le personnel estaussi présent, attentif à toutes vos demandes pour conseiller, orienter, animer.



Au rez-de-chaussée, le choix du mobilier et son agencement ont permis de créer dans un même espace divers coins propices tantôt à la lecture de magazines et de journaux aussi bien pour les adultes que les jeunes ou les enfants, tantôt porter un regard sur l’actualité ou bien faire des recherches ou encore trouver de la documentation. Cet agencement modulable a été pensé pour partager, s’isoler, travailler, se détendre, s’évader…



La médiathèque est également un lieu ouvert aux artistes et à la culture au sens large : expositions, spectacles, cinéma, ateliers et activités pour petits et grands sont proposés tout au long de l’année.



Comme le faisait la bibliothèque avec succès, la médiathèque continue à travailler en étroite collaboration avec les écoles et des créneaux horaires spécifiques sont aménagés pour recevoir les classes sans déranger les abonnés soucieux de tranquillité.







Bienvenue à la médiathèque El Mil·lenari.