Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Landes, Saint-Julien-en-Born Atelier riso postal Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Atelier riso postal Saint-Julien-en-Born, 27 juillet 2021, Saint-Julien-en-Born. Atelier riso postal 2021-07-27 – 2021-07-27 La Grange de la Smalah 47 route des lacs

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born Créez vous-même les images que vous voulez envoyer cet été !

En quelques heures vous serez accompagnés pour concevoir vos visuels et découvrir la risographie, une technique d’impression particulière.

Vous repartirez avec 20 cartes postales en 2 couleurs pour diffuser vos mots doux ou les garder pour vous !

Prix : 29€ (+ 6€ adhésion à La Smalah)

Inscriptions et informations : cailloux.laura@gmail.com (07 50 42 57 75) Créez vous-même les images que vous voulez envoyer cet été !

