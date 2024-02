Atelier rigolo Seine et Cie. MuséoSeine Rives-en-Seine, mercredi 24 avril 2024.

Atelier rigolo Seine et Cie. MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime

(6-8 ans)

Et voilà ! Ce qui devait arriver arriva la Seine a pris la grosse tête ! Sous prétexte que Madame figure parmi les fleuves les plus célèbres de France et de Navarre, la voici qui se sent pousser des ailes. Il s’agirait de lui rappeler qu’elle n’est pas la seule célébrité du globe. Les enfants partent à la rencontre des grands fleuves du monde pour lui rabaisser son caquet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

