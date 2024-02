Atelier rigolo Objets manquants non identifiés Place Félix Faure Lillebonne, jeudi 25 avril 2024.

Atelier rigolo Objets manquants non identifiés Place Félix Faure Lillebonne Seine-Maritime

Animation pour les 7-12 ans.

Oups ! Le nouveau parcours du musée a été inauguré mais on dirait bien que certains objets manquent à l’appel. Oh mais oui, une caisse pleine d’œuvres a été oubliée… la tuile ! Pas de panique, notre équipe de jeunes muséographes est en chemin et se chargera de trouver à chacun une place de choix dans les salles du musée.

Animation pour les 7-12 ans.

Oups ! Le nouveau parcours du musée a été inauguré mais on dirait bien que certains objets manquent à l’appel. Oh mais oui, une caisse pleine d’œuvres a été oubliée… la tuile ! Pas de panique, notre équipe de jeunes muséographes est en chemin et se chargera de trouver à chacun une place de choix dans les salles du musée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 15:00:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Place Félix Faure Musée Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

L’événement Atelier rigolo Objets manquants non identifiés Lillebonne a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine