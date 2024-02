Atelier rigolo LA TÊTE À L’ENVERS MuséoSeine Rives-en-Seine, mercredi 28 février 2024.

Atelier rigolo LA TÊTE À L’ENVERS MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime

(6-8 ANS)

S’y retrouver sur la Seine, pas simple avec tous ces méandres, on s’y perd ! Pour y arriver, les pilotes

font appel à leur sens de l’observation et leurs points de repères se cachent dans le paysage.

Deux de ces professionnels attendent justement les enfants pour leurs donner leurs trucs et

astuces, en s’appuyant sur les photographies de l’exposition. Pour retrouver l’endroit du fleuve où

elles ont été prises, il va falloir ouvrir l’œil et le bon !

Animation créée en partenariat avec l’Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine normande.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 16:30:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

L’événement Atelier rigolo LA TÊTE À L’ENVERS Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine