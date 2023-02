Atelier rigolo : I am the viking of the world MuséoSeine Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’Évènement: Rives-en-Seine

Animation pour les 6-8 ans.

Les vikings rois de la Seine ? Bah voyons ! Et pourquoi pas ducs de Normandie tant que vous y êtes ? Ah… aussi vous dites ? Mais c’est qu’ils en ont sous le pied les pirates ! Mais comment diable est-ce arrivé ? Ça, vous le découvrirez au musée ! [En lien avec l’exposition temporaire vikings ! Tempête sur la Seine.] Animation pour les 6-8 ans.

Les vikings rois de la Seine ? Bah voyons ! Et pourquoi pas ducs de Normandie tant que vous y êtes ? Ah… aussi vous dites ? Mais c’est qu’ils en ont sous le pied les pirates ! Mais comment diable est-ce arrivé ? Ça, vous le découvrirez au musée ! [En lien avec l’exposition temporaire vikings ! Tempête sur la Seine.] musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://www.museoseine.fr/ MuséoSeine Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine

