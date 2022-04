Atelier rigolo – Dans de beaux draps Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

Seine-Maritime

Atelier rigolo – Dans de beaux draps Lillebonne, 21 avril 2022, Lillebonne. Atelier rigolo – Dans de beaux draps Place Félix Faure Musée Juliobona Lillebonne

2022-04-21 – 2022-04-21 Place Félix Faure Musée Juliobona

Lillebonne Seine-Maritime Les enfants découvrent les tendances de la mode gallo-romaine lors d’un atelier sur-mesure avant d’imaginer la pièce maitresse de cette collection. Atelier pour les 6 à 8 ans. Les enfants découvrent les tendances de la mode gallo-romaine lors d’un atelier sur-mesure avant d’imaginer la pièce maitresse de cette collection. Atelier pour les 6 à 8 ans. musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://musee-juliobona.fr/ Les enfants découvrent les tendances de la mode gallo-romaine lors d’un atelier sur-mesure avant d’imaginer la pièce maitresse de cette collection. Atelier pour les 6 à 8 ans. Place Félix Faure Musée Juliobona Lillebonne

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Lillebonne, Seine-Maritime Autres Lieu Lillebonne Adresse Place Félix Faure Musée Juliobona Ville Lillebonne lieuville Place Félix Faure Musée Juliobona Lillebonne Departement Seine-Maritime

Lillebonne Lillebonne Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lillebonne/

Atelier rigolo – Dans de beaux draps Lillebonne 2022-04-21 was last modified: by Atelier rigolo – Dans de beaux draps Lillebonne Lillebonne 21 avril 2022 Lillebonne seine-maritime

Lillebonne Seine-Maritime