Atelier Richard Gautier – exposition des travaux d'élèves Galerie d'art de Richard Gautier 71 rue Saint-Jean Niort

2022-06-17 – 2022-06-25

Exposition de travaux d'élèves et des dernières œuvres de Richard Gautier à la galerie Richard Gautier au 71 rue St Jean à Niort. Vernissage le vendredi 17 juin à 19h, juste après son traditionnel «discours tabouret ».

Galerie d'art de Richard Gautier 71 rue Saint-Jean Niort

