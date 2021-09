Le Havre Muséum d'histoire naturelle Le Havre, Seine-Maritime Atelier rhombe Muséum d’histoire naturelle Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le rhombe est un instrument à vent se servant du frottement de l’air ambiant pour produire un son. Sa sonorité rugissante a été comparée à celle du vent, du tonnerre, aux cris des dieux, des esprits ou des ancêtres intercesseurs entre le monde terrestre et le monde supra naturel. Lors de cet atelier, les participants pourront fabriquer leur propre rhombe, le décorer puis le conserver. Créez votre propre rhombe australien, décorez-le et repartez avec ! Muséum d’histoire naturelle Place du Vieux Marché, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

