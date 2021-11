Atelier RH Place du Village, 2 décembre 2021, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Atelier RH

Place du Village, le jeudi 2 décembre à 08:30

Le constat est unanime : quasiment toutes les PME ont des difficultés de recrutement. Savez-vous qu’un travail sur sa Marque Employeur permet d’améliorer la situation en aidant l’entreprise à conserver ses collaborateurs et attirer des talents ? Mais contrairement à ce qu’on peut penser, la marque employeur, ce n’est pas de la communication. Le premier levier consiste d’abord à améliorer ses processus RH. **L’équipe du Village by CA et Kom&Do ont le plaisir de vous inviter à un atelier RH sur la thématique suivante :** **Pourquoi et comment mettre en place une fonction RH dans son entreprise ?** —————————————————————————– Retrouvons-nous Jeudi 2 décembre au Village by CA Ille-et-Vilaine 3 avenue Germaine Tillion 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande **8h30 – Accueil café** **9h00 – Intervention de Jean-François Bertrand (Kom&Do)** **9h20 – Questions/Réponses** **9h40 – Poursuites des échanges en individuels**

Entrée libre

Pourquoi et comment mettre en place une fonction RH dans son entreprise ?

Place du Village Le Village by CA Ille-et-Vilaine Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T08:30:00 2021-12-02T10:00:00