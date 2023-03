Terres enjouées Atelier « Rêvons la Terre » Pontpierre Catégories d’Évènement: Moselle

Terres enjouées Atelier « Rêvons la Terre », 1 avril 2023, Pontpierre. Terres enjouées 1 et 2 avril Atelier « Rêvons la Terre » Exposition-vente: Sculptures et utilitaire grès tourné et émaillé par Isabelle SAYS,céramiste. Utilitaire en porcelaine tourné ou coulé et décoré par Laurence Krebs Gehin, céramiste. Démonstration de tournage Tournage de tasses,bols, bouteilles, ou vases . Démonstration de décors Dessins de visages à la plume par Isabelle SAYS sur tasses en grès émaillées.

Dessins sur vases ou bouteilles en porcelaine par Laurence Krebs Gehin. Atelier « Rêvons la Terre » PONTPIERRE Pontpierre 57380 66 rue SAINT-GERMAIN Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://isabelle-says.fr »}, {« type »: « email », « value »: « isabelle2@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 71 64 99 16 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 exposition vente Theo SAYS

