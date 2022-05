Atelier rêve veiller La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Atelier rêve veiller La Ferté Macé, 22 mai 2022, La Ferté Macé. Atelier rêve veiller rue des noisetiers Salle des arts martiaux La Ferté Macé

2022-05-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-22 12:30:00 12:30:00 rue des noisetiers Salle des arts martiaux

La Ferté Macé Orne Maryline et Laure de l’association E Qi Libre 61, vous invitent à rêve veiller la joie en soi à travers la danse, le yoga dansé (téhima), le jeu, le rire. Maryline et Laure de l’association E Qi Libre 61, vous invitent à rêve veiller la joie en soi à travers la danse, le yoga dansé (téhima), le jeu, le rire. +33 6 33 45 50 07 Maryline et Laure de l’association E Qi Libre 61, vous invitent à rêve veiller la joie en soi à travers la danse, le yoga dansé (téhima), le jeu, le rire. rue des noisetiers Salle des arts martiaux La Ferté Macé

