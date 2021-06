Atelier – Réussir sa self-tape Maison du Film, 19 novembre 2021-19 novembre 2021, Paris.

Atelier – Réussir sa self-tape

Maison du Film, le vendredi 19 novembre à 09:00

### **Formation en visioconférence ou en présentiel en fonction de la situation sanitaire** **OBJECTIFS** * Savoir distinguer une vidéo réussie d’une vidéo ratée et être critique envers son propre jeu. * Maîtriser les codes de présentation et de communication propres à la self-tape : où la filmer, comment se placer, quels cadre/éclairage/ambiance avoir * Connaître et choisir le bon matériel à utiliser selon l’environnement / le cadre * Identifier et répondre aux attentes des directeur·trice·s de casting. **PROGRAMME** **Matin : Méthode, analyse et technique** * Visionnage des self-tape que vous nous avez envoyées * Analyse d’exemples de bonnes et de mauvaises self-tape * Les techniques à adopter et les écueils à éviter * Le matériel à utiliser **Après-midi : Exercices pratiques de mise en situation** * Réalisation d’une self-tape par groupes de deux * Analyse des self-tape que vous avez réalisées

150 € (pour les adhérent·e·s) – 165 € (pour les non adhérent·e·s) / Echelonnement sur plusieurs mois possible – financement possible par Pôle Emploi, Afdas, Pass Culture…

Une journée pour apprendre à réussir sa self-tape, c’est-à-dire filmer sa propre audition pour l’envoyer à la personne en charge du casting.

Maison du Film 10 passage de Flandre Paris Paris 19e Arrondissement Paris



