Atelier réussir mes semis Tiers lieu Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie, samedi 2 mars 2024.

Atelier réussir mes semis Tiers lieu Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Les semis, c’est pas magique !

Pour connaître tous les secrets de cet art du jardin et éviter quelques déconvenues, venez participer à cet atelier pratique avec Alice, maraîchère à Saint Junien. Vous repartirez avec du terreau sous les ongles, 24 godets de plants variés et anciens

Les semis, c’est pas magique !

Pour connaître tous les secrets de cet art du jardin et éviter quelques déconvenues, venez participer à cet atelier pratique avec Alice, maraîchère à Saint Junien. Vous repartirez avec du terreau sous les ongles, 24 godets de plants variés et anciens et l’assurance de réussir tous vos semis à venir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

Tiers lieu Le Sonneur Salle de la Mairie

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lesonneur.org

L’événement Atelier réussir mes semis Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2024-02-22 par Isle-Auvézère