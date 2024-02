Atelier retracer le parcours d’un soldat Landais Archives Départementales des Landes Mont-de-Marsan, mardi 16 avril 2024.

Atelier retracer le parcours d’un soldat Landais Archives Départementales des Landes Mont-de-Marsan Landes

L’atelier initie le public à la recherche dans les archives militaires tableaux de recensements, listes du tirage au sort, procès-verbaux des conseils de révision et, surtout, registres des états signalétiques communément appelés registres matricules. Ces documents constituent de véritables mines de renseignement sur ce que furent et ce que firent ces hommes et intéressent quiconque veut connaître leur histoire.

Conçu en deux temps et à deux voix, l’atelier abordera d’abord la période révolutionnaire et napoléo-

nienne puis les périodes postérieures (de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle).

Cet atelier sera animé par Philippe Boesch, passionné d’histoire napoléonienne et lecteur des Archives, et

par Jean-Pierre Brèthes, colonel de réserve et ancien professeur de lettres classiques au lycée Charles-

Despiau à Mont-de-Marsan, membre de l’Amicale du 34e Régiment .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 18:00:00

fin : 2024-04-16 19:30:00

Archives Départementales des Landes 25 place du 6e RPIMA

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

