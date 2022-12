Atelier : Retoucher simplement vos photos de fêtes Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Atelier : Retoucher simplement vos photos de fêtes 2 avenue Charles Moureu La Cyber du MIX Mourenx Pyrénées-Atlantiques

2023-01-07 14:30:00 – 2023-01-07 16:00:00

La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Avec la participation du Photoclub Mourenxois.

Pour mettre en valeur vos photos, il est possible de les retoucher simplement, nul besoin d’être un professionnel. Vous pourrez les recadrer, ajouter un titre, jouer sur la luminosité ou le contraste… Avec la participation du Photoclub Mourenxois.

Pour mettre en valeur vos photos, il est possible de les retoucher simplement, nul besoin d’être un professionnel. Vous pourrez les recadrer, ajouter un titre, jouer sur la luminosité ou le contraste… MIX

La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

