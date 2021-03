Cazères Maison des Solidarités Cazères Atelier « Restons branchés » Maison des Solidarités Cazères Catégorie d’évènement: Cazères

Maison des Solidarités, le jeudi 15 avril à 09:30

Au programme de cet atelier : – Information sur la lecture d’une facture d’énergie, le compteur d’électricité…

– Comment faire des économies d’énergie et réduire sa facture

– Information sur la qualité de l’air intérieur et fabrication de produits ménagers. Inscription auprès de Mme Vogel : 05 61 98 44 70

Gratuit sur inscription

Programme des ateliers réalisés par la MDS, lz CCCV et la Régie de Cazères Maison des Solidarités 11 avenue de saleich 31220 Cazères Cazères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-15T09:30:00 2021-04-15T11:00:00

