Atelier restauration d'un siège Saint-Laurent-d'Aigouze

Mas côte sèche, Route des Saintes Maries de la Mer, Saint-Laurent-d'Aigouze

2022-06-01 – 2022-06-03

Saint-Laurent-d'Aigouze 30220

450

Tapisser un fauteuil obéit à une stricte discipline, reposant à la fois sur une connaissance technique et la maîtrise du geste. – Validation du choix du fauteuil avec L’artisan(Possibilité de fournir un petit fauteuil à restaurer si le client le souhaite)- Choix des tissus- Dégarnissage- Sanglage (Elle consiste à entrecroiser des sangles de jute (chanvre) jusqu’à obtenir un damier serré. Le sanglage va conditionner la qualité et la longévité du siège, puisque ce sont les sangles qui supporteront toutes les autres couches.)- Pose de ressorts, guindage (Le guindage désigne ensuite la pose des ressorts, et leur mise en tension grâce aux cordes à guinder qui les maintiennent abaissés.)- Toile forte et mise en crin (La toile forte est clouée sur les traverses et cousue avec les ressorts.)- Point de fond et le Piquage (A cette étape, la toile d’embourrure vient recouvrir le crin et est appointée (fixée provisoirement) puis clouée sur le fût.)- La piqure (ajoute une couche de crin animal (afin d’obtenir un accueil plus moelleux en surface)- Couverture : pose du tissu, et finition Diplômé du Lycée des Métiers d’Art d’Uzès en 1996, et fort de plus de 20 ans d’expérience, Grégory Bionne, véritable artisan, se plait à jouer avec les matières et les tissus, à mixer les motifs et les couleurs, à soigner chaque détail de la rénovation pour que votre projet devienne une pièce unique, un objet à votre image. De l’inspiration à la création, rien n’est laissé au hasard pour que votre Bergère ou autre fauteuil club retrouve tout son éclat avec style (restauration, garnissage, confection). Tarif : 90 euros la journée (450 euros les 5 jours) Durée : 5 joursDates : Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Pause déjeuner 13h- 14hNombre minimum -maximum de participant : 2 à 6Age minimum: 15 ans Renseignements: Bionne Grégory Téléphone : 06 98 61 19 62Email : bionnetapissier@gmail.comAdresse : Mas côte sèche Route des Saintes Maries de la mer 30220 Saint Laurent d’Aigouze

bionnetapissier@gmail.com +33 6 98 61 19 62

Mas côte sècheRoute des Saintes Maries de la Mer Mas côte sèche Saint-Laurent-d’Aigouze Saint-Laurent-d’Aigouze

