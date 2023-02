Atelier « Respi-Relax » pour enfants dès 8 ans Le Refuge Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrenees Pierrefitte-Nestalas Inscription à 1 séance = 10€ ou inscription à 4 séances = 8€ la séance. 1 heure de pause détente et ludique, en découvrant comment s’apaiser par :

– la respiration associée aux Mudras (yoga des doigts, afin de rééquilibrer la circulation de l’énergie de vie !)

– la méditation

– et avec les mandalas. +33 7 88 86 94 68 https://www.lerefuge65.fr/ Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas

