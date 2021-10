Forbach Forbach Forbach, Moselle ATELIER ‘RÉSONNANCES SHAKESPEARE’ Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

ATELIER 'RÉSONNANCES SHAKESPEARE' 2021-11-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-26

Forbach Moselle

Forbach Moselle Forbach En partenariat avec le CARREAU, venez découvrir cet atelier “Résonnances Shakespeare” animé par Marie-Hélène ESTIENNE et des comédiens (en lien avec le spectacle proposé au CARREAU “The Tempest Project” mis en scène par Peter Brook) Plus d’informations auprès de la médiathèque au 03.87.84.61.90. +33 3 87 84 61 90 http://www.mediatheque-forbach.net/ dernière mise à jour : 2021-09-30 par FORBACH TOURISME

