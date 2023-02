Atelier Porte ouverte “Quand le Bois rencontre la résine” Atelier RESIWOOD FACTORY Curgies Catégories d’Évènement: Curgies

Atelier Porte ouverte “Quand le Bois rencontre la résine” Atelier RESIWOOD FACTORY, 27 mars 2023, Curgies. Atelier Porte ouverte “Quand le Bois rencontre la résine” 27 mars – 2 avril Atelier RESIWOOD FACTORY Découverte de l’ébénisterie et du tournage sur bois Atelier RESIWOOD FACTORY 21 rue de la gare CURGIES Curgies 59990 Nord Hauts-de-France RESIWOOD FACTORY est un atelier d’ébénisterie, création de bijoux et tournage sur bois.

« Resi » est le dimunitif de résine, « Wood » simplement pour bois en anglais.

Vous l’aurez compris, nos créations résultent en grande partie du mariage entre le bois et la résine époxy.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art , venez à la rencontre d’un artisan passionné qui pourra vous parler de l’ébénisterie et du tournage sur bois.

Travaillant le Bois mais aussi le Bois et la Résine, nous pourrons vous faire voir nos dernières réalisation (mobilier / objets décoratifs / bijoux).

Une démonstration pourra être réalisé.

