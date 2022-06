Atelier/résidence audiovisuel – Été turbo Saint-Quentin-sur-Indrois, 16 juillet 2022, Saint-Quentin-sur-Indrois.

2022-07-16 12:00:00 – 2022-07-23 00:00:00

Saint-Quentin-sur-Indrois 37310

60 EUR 60 80 Une semaine pour faire un film !

Le collectif cinésia propose en juillet, ÉTÉ TURBO, un moment de création et de rencontre autour de la passion de l’Audiovisuel avec 50 participant·es et 10 bénévoles dans un corps de ferme au cœur de l’Indre et Loire (37).

Chacun·e participera à la création d’une œuvre qui sera diffusée lors d’une projection publique à l’occasion d’un week-end festif à la fin de la semaine. Cet atelier est ouvert à tous les profils, amateur·ices, profesionel·les, curieux·ses afin de favoriser l’émulation artistique et le brassage des connaissances.

cinesia.art@gmail.com https://cinesia.fr/eteTurbo

Virgile LHOMME

Saint-Quentin-sur-Indrois

dernière mise à jour : 2022-06-02 par