Château-musée, le dimanche 19 septembre à 16:00

Les particpants peuvent jouer le rôle de l’Homme préhistorique en imitant ses geste pour fabriquer des bijoux, des poteries (objets authentiques exposés dans le musée) ou graver sur une plaquette de schiste une scène préhistorique qui se trouve à proximité de la grotte.

3,5€, réservation conseillée

Atelier participatifs pour fabriquer une parure du Néolithique. Château-musée 5 rue du Château, 66720 Bélesta Bélesta Pyrénées-Orientales

