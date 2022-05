Atelier Reprisage à la Librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Atelier Reprisage à la Librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 28 mai 2022, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Atelier Reprisage à la Librairie Livres Books & Cie Libraire Livres Books & Cie 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc

2022-05-28 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-28 Libraire Livres Books & Cie 11 Rue de Montmartre

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Reprisage à l’aiguille, sashiko, patch, stitching… Ne jetez plus vos vêtements usés, déchirés ou troués : au contraire, valorisez-les en les réparant ! C’est fun, écoresponsable et… furieusement tendance. Vous amenez votre pièce à repriser, un peu de mercerie si vous le souhaitez, et Rafaële vous montre comment faire. Elle fournit fil, aiguilles, patchs, et plus encore. Durée : 3 heures

Tarif : 35 € (thé ou café + biscuit compris)

Sur réservation Une sélection de livres sur le sujet vous attend également à la librairie. livresbooksandcompany@gmail.com +33 6 08 60 70 95 ©@Librairie Books & Cie

Libraire Livres Books & Cie 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Autres Lieu Montcuq-en-Quercy-Blanc Adresse Libraire Livres Books & Cie 11 Rue de Montmartre Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc lieuville Libraire Livres Books & Cie 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Departement Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcuq-en-quercy-blanc/

Atelier Reprisage à la Librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc 2022-05-28 was last modified: by Atelier Reprisage à la Librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc 28 mai 2022 Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot