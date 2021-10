La Rochelle CCI LA ROCHELLE Charente-Maritime, La Rochelle ATELIER REPRENEURS – en distanciel CCI LA ROCHELLE La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

ATELIER REPRENEURS – en distanciel CCI LA ROCHELLE, 9 décembre 2021, La Rochelle. ATELIER REPRENEURS – en distanciel

CCI LA ROCHELLE, le jeudi 9 décembre à 09:00

Pour vous informer sur les étapes clés d’une reprise d’entreprise et vous aider à structurer votre projet, les CCI de La Rochelle et de Rochefort Saintonge vous proposent un atelier de sensibilisation à la reprise le 9 décembre 2021 de 9h00 à 12h00. » Atelier Distanciel Objectifs : • Appréhendez le tissu économique Charentais-Maritime à travers les chiffres clés de l’observatoire départemental, • Identifiez les étapes d’une reprise d’entreprise réussie, • Connaître les facteurs clés de succès d’un projet de reprise, • Identifiez les outils qui permettent de communiquer sur sa recherche, • Développez son réseau en local.

Sur inscription – attention places limitées – ouvert aux primo-repreneurs en recherche d’une entreprise cible TPE/PME/PMI sur le territoire Charentais-Maritime.

Vous souhaitez reprendre une entreprise ? CCI LA ROCHELLE 21 CHEMIN DU PRIEURE 17000 LA ROCHELLE La Rochelle Fétilly Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu CCI LA ROCHELLE Adresse 21 CHEMIN DU PRIEURE 17000 LA ROCHELLE Ville La Rochelle lieuville CCI LA ROCHELLE La Rochelle