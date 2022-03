Atelier : Reprendre sa consommation mobile en main La REcyclerie, 15 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 15 mars 2022

de 18h30 à 20h00

payant

Et si vous repreniez votre mobile en main ? Entretenir et protéger son mobile de l’obsolescence programmée . Le mobile est devenu notre nouveau compagnon au quotidien. Il nous permet de communiquer avec nos proches et renferme une grande partie de notre vie. Objet de consommation par excellence, les Français en changent tous les 2 ans alors qu’il fonctionne encore dans 88% des cas. Alors que la fabrication du mobile représente 80% de son empreinte environnementale, il est urgent de prolonger sa durée de vie autant que possible.

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

INSCRIPTIONS http://my.weezevent.com/reprendre-la-main-sur-son-mobile…

Nous vous proposons avec la REcyclerie le mardi 15 Mars de 18h30 à 20h un atelier qui vous permettra de reprendre en main votre mobile et ainsi lutter contre l’obsolescence programmée :

– Un diagnostic de la panne et une aide à l’auto-réparation

– Des astuces et indications pour maintenir son mobile le plus longtemps possible

– Des astuces pour protéger sa vie privé égalementInscription jusqu’à 6 personnes maximumCet atelier demande une participation tarifaire de 10€ par personne. (Remise adhérent : 15%)L’équipe de TeleCoop vous contactera une fois votre inscription finalisée pour plus de détails sur vos besoins de réparation.

N’hésitez pas à nous contacter en message privé pour plus de renseignement au sujet de l’atelier.

PASS VACCINAL

Cet évènement est soumis au Pass vaccinal, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 4 mois

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com



83 boulevard Ornano 75018 Paris

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

Contact : https://fb.me/e/4Ht93KSw2

Telecoop