Atelier Répar’Gayar Recup’R, 17 mars 2022, Saint-Paul.

du jeudi 17 mars au jeudi 21 avril à Recup’R

“”Formation aux techniques de réparation”” Tous les jeudis de 9h à 16h30, Charly vous propose de vous former au démontage et à la réparation de petits électroménagers, d’audiovisuel et d’informatique. L’objet des ateliers alternera d’une semaine à l’autre: la première semaine sera un atelier de démontage et de test, la seconde de réparation et de remontage. Les appareils à réparer proviennent de notre stock, puis viendront alimenter la boutique solidaire. Ces ateliers sont limités à 4 personnes pour garantir un partage de qualité. Atelier réservé aux adhérent.e.s. Inscrivez-vous vite en envoyant un mail à [atelier.recupr@ekopratik.fr](mailto:atelier.recupr@ekopratik.fr) ! Récup’R-Tiers-Lieux 12 Avenue du Grand Piton ZA – Cambaie Saint-Paul

atelier réservé aux adhérent.e.s. Adhésion possible sur place ou sur Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/ekopratik

Formez-vous à la réparation avec Charly

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul ZA Cambaie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T16:30:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T16:30:00;2022-03-31T09:00:00 2022-03-31T16:30:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T16:30:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T16:30:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T16:30:00