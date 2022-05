Atelier réparer les coeurs

2022-06-18 – 2022-06-18 EUR Un cœur, ça se froisse, ça se déchire, mais ça se répare aussi. Pendant cet atelier, l’enfant apprendra autour d’un cœur en papier de soie comment un cœur peut se froisser, se déchirer parfois et surtout à en prendre soin et à le réparer. Une mise en image du « prendre soin », des autres, du monde mais surtout de soi. Animé par les éditions Colin Maillard.

De 18 mois à 3 ans.

