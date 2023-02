Atelier Répar’café Le Val-Saint-Père Catégories d’Évènement: Le Val-Saint-Père

Manche Ateliers de réparation petit électroménager, jouets, informatique.

Atelier de couture, réparations, prise en main de votre machine à coudre, relooking de vêtements.

Atelier d’affûtage d’outils de jardin.

