Atelier Répar'Café
Salle Ernest Lenoël Place du marché Avranches

2022-06-04 14:30:00 – 2022-06-04 17:00:00

Avranches Manche Avranches Jeter ? Pas question ! Venez :

– réparer vos objets en panne, petit électroménager, informatique, vêtements, jouets, etc…

– découvrir l’usage de la machine à coudre.

– participer à un atelier "zéro déchet". Entrée et participation libres.

