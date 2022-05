Atelier Réparation Vélo Arudy Arudy Catégories d’évènement: 64260

Arudy

Atelier Réparation Vélo Arudy, 23 juillet 2022, Arudy. Atelier Réparation Vélo Madilo 10 rue Saint Gaudens Arudy

2022-07-23 – 2022-07-23 Madilo 10 rue Saint Gaudens

Arudy 64260 Pour vos déplacements respectueux de

l’environnement, votre monture se doit d’être

au top !

Venez avec votre vélo personnel ou juste votre

envie d’apprendre, et participez au diagnostic

de pannes des vélos, découvrez les méthodes

de réparation et l’outillage nécessaire tout en

maîtrisant votre budget, le tout à partir de cas

pratiques.

Réservations (places limitées) CC Vallée d’Ossau Animation labellisée Eté Ossalois Madilo 10 rue Saint Gaudens Arudy

