Atelier réparation Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, mercredi 3 avril 2024.

Atelier réparation Réparer pour prolonger la durée de vie de nos objets Mercredi 3 avril, 16h30 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Entrée libre

Début : 2024-04-03T16:30:00+02:00 – 2024-04-03T19:30:00+02:00

Quels objets?

Il sera possible de réparer du mobilier qui appartient à l’université, mais également les meubles que les étudiantes, étudiants et personnels pourront apporter de leurs domiciles ou de leurs bureaux.

Une réparation de vélos est aussi envisagée, grâce à un bénévole de Vélivélo également personnel de l’université.

Nous n’avons pas la solution technique pour des appareils électriques cette fois-ci mais vous pouvez nous signaler vos besoins dans le questionnaire ci-dessous pour une prochaine fois.

Qui répare?

Les étudiantes, étudiants et personnels pourront aider à réparer ou se faire accompagner.

L’atelier est co-porté par l’association Imagine qui organise des ateliers réparations à Aixe sur Vienne trois fois par mois, mais les bénévoles de l’Université sont bienvenu·es pour compléter l’équipe. De même, les membres de Imagine amèneront du matériel mais du matériel complémentaire sera bienvenu.

Le cadre institutionnel

L’Université de Limoges structure un réseau de correspondantes et correspondants tri et réduction des déchets, piloté par Margaux Fujol, vice-présidente étudiante en charge de la transition écologique et Nicolas Tessier-Doyen, vice-président en charge de la Transition écologique. Ce sont deux d’entre eux, Vincent Pouchol Blanchon et Marius Chevallier, qui vous proposent ce premier atelier réparation.

L’atelier s’inscrit dans une recherche-action au sein de Geolab pour comprendre comment augmenter la durée de vie de nos objets.

La suite

D’autres ateliers sont régulièrement organisés en dehors de l’université sur le territoire :

par l’association Imagine : 3 fois par mois

par le collectif réparation de Limoges. une fois par mois

par Vélivélo : accompagnement à la réparation de vélos les mercredis, jeudis et samedis après-midis

Contacts

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 39 E rue Camille Guérin 87031 Limoges Limoges 87170 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 43 56 00

