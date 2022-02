Atelier réparation et transformation de vêtements (upcycling) La Cité Fertile Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Venez redonner une seconde vie à vos vêtements préférés lors d’un atelier réparation à la Cité Fertile. Une modéliste professionnelle vous accompagnera dans vos projets et vous apprendra des techniques utiles au quotidien pour allonger la durée de vie de vos vêtements comme faire un ourlet invisible, changer un élastique, recoudre un bouton, réparer et embellir un jeans ou un pull.. Atelier gratuit et ouvert à tous Venez simplement avec vos vêtements que vous aimerez réparer ! Nous ne fournissons pas les consommables, aussi, lorsque votre projet sera défini, pensez à apporter vos consommables (canette modèle 3024 en plastique transparent pour machines à coudre SINGER MADAM 2, tissus préalablement lavés en machine, fils à coudre s’accordant au tissu, boutons, zip…).

Gratuit sur inscription

2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T14:00:00;2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T14:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T14:00:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T14:00:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T14:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T14:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T14:00:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T14:00:00;2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T14:00:00

