Atelier réparation de vélos Le Pavillion Ouistreham, mercredi 13 mars 2024.

Atelier réparation de vélos Le Pavillion Ouistreham Calvados

Rejoignez-nous pour un après-midi de bricolage et de convivialité lors de notre prochain atelier de réparation de vélos ! Que vous soyez novice en mécanique ou amateur expérimenté, cet événement est l’occasion parfaite pour apprendre à entretenir et réparer votre vélo tout en rencontrant d’autres passionnés de cyclisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:30:00

fin : 2024-03-13 16:30:00

Le Pavillion 11 rue des arts

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Atelier réparation de vélos Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Caen la Mer